羅智強（右三）發起400公里縱走台灣，第9天一早從大甲鎮瀾宮出發，前總統馬英九（右四）到場聲援。（王文吉攝）

前總統馬英九（右二）、台北市議員羅智強（中）等參拜鎮瀾宮媽祖。（王文吉攝）

羅智強被拱轉戰桃園市長 馬英九聲援苦行這樣說

台北市議員羅智強發起400公里縱走台灣，今日來到第9天，一早從大甲鎮瀾宮出發，前總統馬英九到場聲援。馬被問到是否支持羅智強參選桃園市長，他反問「羅有宣布嗎？」接著表示，現階段是建立制衡力量，讓他發光發熱，讓大家都知道，台灣沒有制衡就沒有民主。

羅智強接連被點名參戰高雄及桃園市長，他今天在台中表示，有人叫我選高雄市長，也有人叫我選桃園市長，我心中沒有答案，之前沒有這兩個問題啊！接著自嘲說，可能是怕我沒頭路，其實大家不用擔心啦！我還滿會寫作的，失業也可以當作家啦！

羅智強強調，大家一起努力向前行，個人不是重點，只有一個目標，就是讓國民黨贏。

媒體詢問馬英九「基層拱羅智強參戰桃園市長，是否支持？」馬反問「他有宣布嗎？」在場民眾也喊支持，對此馬沒有正面回應，僅表示，現在黨內初選辦法都還沒有定，現階段是建立制衡力量，讓他發光發熱，讓大家都知道，台灣沒有制衡就沒有民主。

媒體不死心繼續追問，馬英九實問虛答說，黨內初選還沒有開始，還不知道會如何發展。現階段是要建立理念，公投輸了不要怕，繼續努力，發揮在野制衡力量，才是羅發起苦行縱走台灣最重要的目標。

馬英九也語帶保留表示，台灣縣市很多，參選桃園及高雄，如果他有興趣、有意願做決定的時候，我再來回答這個問題。