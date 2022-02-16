台灣國民美食牛肉麵深受大家喜歡，嫁來台灣14年的波蘭正妹安娜回家探親，決定要親手烹煮牛肉麵給家人品嘗，為求完美她甚至還跑去請教牛肉麵店的老闆，將作法仔細紀錄在紙上，對自己手藝沒有信心的安娜，本就很擔心家人會對成品不滿意，沒想到最後還是發生悲劇了，爆笑失誤讓媽媽忍不住吐槽說「就當研發新料理吧！」

波蘭正妹安娜在新發布的影片中分享，她覺得台灣的牛肉麵很好吃，因此這次回波蘭想煮給家人們品嘗，因此也特別去問了牛肉麵店的老闆該怎麼煮，只見她依序將蔥薑蒜等配料加入鍋中爆香，接著將牛肉倒入鍋中拌炒一下，不用炒到完全熟。

安娜表示，接下來就到了最重要的部分「準備湯頭」，準備另一個鍋子，將洋蔥倒入炒出香氣，接著依序加入鹽巴、米酒、八角與月桂葉等調味品，就可以把剛剛炒好的牛肉也倒入鍋中一起拌炒。不過，她才煮到一半，在一旁掌鏡的媽媽卻看不下去，忍不住拿起鍋鏟開始幫忙，同時也好奇詢問說「醬油何時要加？」

安娜尷尬地說，好險媽媽有問，原本差點就忘記加了，趕緊倒入醬油以後，接著只要加入清水慢慢燉煮即可。接下來就可以開鍋煮麵條，沒想到意外卻發生了，安娜的媽媽好奇詢問「料理名稱」，聽到安娜說是「牛肉麵」以後驚呆直呼「可是我買的是豬腱肉！」讓安娜崩潰扶額，霎時間不知道該怎麼辦才好。

後來安娜驚呼爆笑，就知道一定會出什麼狀況，只是從來沒想到會是這樣，而媽媽聽完則安慰說，就當作是研發新的料理吧？牛肉麵只能等明天再挑戰了。而母女兩人對視以後忍不住大笑，安娜則笑到頻頻拭淚說，眼淚都出來了。

安娜指出，特別版「牛肉麵」完成以後，她立刻端給家人們品嘗，大家吃了以後大讚好吃，媽媽甚至還說有台灣的味道；而她的妹妹則是拿出媽媽包的波蘭餃子，加入湯裡面吃，因為原本的麵條已經不夠，但湯頭真的太美味了。

隔天安娜則買回了牛肉，按照相同步驟作了牛肉麵，安娜的媽媽覺得果然是牛肉麵比較好吃，不過，安娜的爸爸卻認為原本意外煮出來的豬肉麵更讚。