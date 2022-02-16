今天美國職棒傳來令人不捨的消息，國民元老級強打齊瑪曼(Ryan Zimmerman)正式向外界宣布退役，結束他長達17年的球員生涯，而台灣球迷可能對這位37歲強打有些印象，因為他曾在我國強投王建民手中轟出再見全壘打，讓後者不甘心於休息區怒摔手套，這幕深深烙印在球迷心中。

Thank you to our 1st pick in team history.

Thank you to a father, husband, brother and son.

Thank you to the heart and soul of our franchise.



Thank you, Mr. Walk-Off.

Thank you, World Series Champion Ryan Zimmerman.



𝐓𝐡𝐚𝐧𝐤 𝐲𝐨𝐮, 𝐌𝐫. 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥. pic.twitter.com/Xn5cJMaX36 — Washington Nationals (@Nationals) February 15, 2022

齊瑪曼透過媒體表示將正式退役，並對國民總管、教練等團隊表達感謝，在聲明文末他寫說：「這不是再見，而更像是『待會見』！」表示自己離開球場仍會在華盛頓當地有所貢獻，只是換一個身份罷了。不過相信這個消息還是會讓國民球迷深感不捨。

齊瑪曼可說是國民的完美代表人物，因為他從2005年進入聯盟就效力國民至今，當年他以首輪第4順位被球隊選上，成為隊史首位透過選秀加入陣中的成員。而齊瑪曼生涯表現穩定，累積284轟、1061分打點(皆為隊史第1)，打擊率高達.277。

Today, Ryan Zimmerman announces his retirement from the game of baseball. Thank you Ryan for all that you have done both on and off the field!⁣⁣⁣

⁣⁣⁣

A message from Employee No. 11 ...⁣

⁣ pic.twitter.com/BOwfsjS4Yo — CAA Baseball (@CAA_Baseball) February 15, 2022

此外他還在2009、2017年入選明星賽，2009到2010年間獲得1座金手套獎、2座銀棒獎，並在2019年隨隊在世界大賽擊退太空人，拿下冠軍獎盃，當時國民以總比數 4：3險勝，齊瑪曼在系列賽首次打擊就轟出中外野全壘打，創下不少隊史紀錄。

而說到這位「國民先生」，不得不聯想到王建民，2006年6月19日王建民代表洋基先發投球，繳出8.1局失3分的好表現，但最後被齊瑪曼轟出再見全壘打而輸掉比賽，王建民罕見動怒，回到休息區時用力砸手套表達他的不甘心，這支再見全壘也剛好也是齊瑪曼生涯首發再見轟。