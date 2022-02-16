大陸國家統計局今（16）發布2022年1月全國消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲0.9％，漲幅比前月回落0.6個百分點。其中，食品價格下降3.8％，降幅比前月擴大2.6個百分點，影響CPI下降約0.72個百分點。

食品中，受去年同期基數較高影響，豬肉價格下降41.6％，降幅擴大4.9個百分點；鮮菜價格由前月上漲10.6％轉為下降4.1％；鮮果和水產品價格分別上漲9.9％和8.8％，漲幅均有擴大。

非食品價格上漲2.0％，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約1.64個百分點。

非食品中，1月工業消費品價格較去年同期上漲2.5％，漲幅較前月回落0.4個百分點，其中汽油和柴油價格分別上漲20.7％和22.7％，漲幅均比前月有所回落；服務價格上漲1.7％，漲幅擴大0.2個百分點，其中飛機票和家庭服務價格分別上漲20.8％和6.2％，教育服務和醫療服務價格分別上漲2.7％和0.9％。

大陸CPI統計調查涵蓋全國城鄉居民生活消費的食品煙酒、衣著、居住、生活用品及服務、交通通信、教育文化娛樂、醫療保健、其他用品及服務等8大類、268個基本分類的商品與服務價格。