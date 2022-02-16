警紀出包！基隆警衝賭場 赫見2「自己人」在場臉丟大了(警方提供)

基隆市警察局第二分局於昨（15）在轄區破獲一處麻將賭場，發現兩名不明男子躲在茶水間內，經清查身分，竟然發現都是自己人，其中一人是交通隊員警，另一名為基隆港警總隊刑警，而該名刑警還是溜班，當場讓警方顏面無光，市警局得知後震怒，要求嚴懲。

據了解，警方在賭場內逮捕葉姓負責人及賭客4人、賭資4900元、抽頭金共計1200元，警詢後將葉姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處，另有5位民眾在場泡茶聊天，經清查其中有2名警職身分，因員警涉足不妥當場所部分依規定查辦。

基隆市警察局第二分局於昨（15）在轄區破獲一處麻將賭場，發現兩名不明男子躲在茶水間內(警方提供)

基隆市警二分局偵查隊日前接獲線報，中正路一間3樓民宅內暗藏麻將職業賭場，經監控多日，昨天下午2時出動大批員警前往搜索。未料員警的身影卻遭到賭場業者監視器發現，因此警方衝進屋後，僅發現2張麻將桌與7名賭客。

但警方持續搜索，卻發現2名不明男子躲在茶水間，經詢問後對方支吾其詞，最後才坦承是「自己人」；分別是市警局交通隊陳姓警員與基隆港警總隊黃姓偵查佐。

警方立刻通知督察組清查兩人，一查竟然發現黃姓偵查佐還是在「勤務中」，但他辯稱僅來泡茶，陳原則是說要「繳會錢」，均否認聚賭。

警方呼籲，春節假期結束，民眾手上現金也比較寬裕，，容易有聚賭行為，或參與一些職業性大型賭博，往往會導致民眾傾家蕩產，也可能因積欠債務遭追討引發嚴重治安事故。

目前警方除了持續查緝職業賭博，也加強網路巡邏，廣蒐賭博情資，提醒民眾法律無假期，為維護良好治安環境，將全力掃蕩賭博，絕不容許非法賭場流竄！切勿以身試法。