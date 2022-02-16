署名「何歡喜團隊」的人近來陸續寄出恐嚇信給國民黨人士，內容威脅國民黨小心說話，「勿阻香港手足前往台灣」，前總統馬英九等國民黨立委都收到恐嚇信，國民黨立委江啟臣表示，立法院第十屆僅見民眾黨、時代力量以及藍委陳以信、林奕華、江啟臣對於援助遭政治迫害的港澳居民有提出修法。不只見不到民進黨的修法版本，主管機關陸委會更聲稱「現有法規架構已有可處理機制」，拒絕修法。

江啟臣表示，面對人身安全的威嚇，他並不害怕。然而對於事實遭到扭曲，卻感到非常遺憾。早在去年4月，他就和國民黨28位立委一起提出「港澳關係條例第18條修正草案」，針對因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，擴充並明確化政府的權限，從原先規範的「得提供必要之援助」，改為「得專案許可在台灣地區居留」。

江啟臣強調，基於對自由民主人權價值的守護，國民黨不只沒擋香港居民來台，反而還主張建立更完善的機制來進行保障。事實上，在2019年的香港反送中運動之後，無論是執政黨還是在野黨的立委，針對規範援助遭政治迫害的港澳居民的「港澳關係條例第18條」，都有提出各自的修法版本。

江啟臣指出，立法院第十屆之後，卻僅見民眾黨、時代力量、陳以信、林奕華和我，有提出18條的修法版本。不只見不到民進黨的修法版本，主管機關陸委會更聲稱「現有法規架構已有可處理機制」，拒絕修法。

江啟臣質疑，如果事實真如陸委會所述，那為何2019年時民進黨立委還要提修法版本？這不就是代表連自家委員都不認同陸委會所謂「現行法規架構可以處理」的說法嗎？前立委尤美女版的修法理由寫得就很明白，認為既有規範不易認定，「有更詳盡規範認定要件之必要」。

江啟臣表示，依據現行法規，確實能對受難港人進行援助，然而建立更完善的法制和程序，才將有更好的效果。依照中華民國的憲法精神，我們可以，也應當對香港人民有更多的協助。