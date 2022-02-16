實在太悲慘，一名男網友表示，開車上班途中不小心拉稀在褲子上，但早上有重要會議要開，於是急忙PO網求助，引起不少熱心網友回應，大多人都覺得請病假回家是最好的選擇，不過也有人說「不要清直接去開會，才會開得快」。

一名男網友今早在PTT發文表示，他昨晚肚子不舒服，拉肚子拉了一整晚，因為早上有要跟總公司開會，所以即使肚子疼還是硬著頭皮去上班，未料開車途中覺得想放屁，結果一放驚覺慘了，放出來的屁感覺濕濕熱熱又稠稠的，讓他急忙PO網求助，「怎辦？現在人在公司停車場不知所措」。

貼文引起熱烈討論，許多人熱心提供解決辦法，「認真回，先回家洗洗換褲子，然後請病假看醫生」、「去7-11買內褲，外褲脫下來廁所嚕嚕，用紙吸乾啦」、「你在哪間公司，五樓等等內褲跟你交換」、「現在回家換一套再說睡過頭來不及」。

不過也有許多網友腦洞大開，爆笑回應，「傻傻的，不要清直接去開會，才會開的快」、「直接上班，賭同事們不會發現」、「哪間公司有硬性規定上班一定要穿褲子」、「說這是最近流行的臭香水」、「建議辭職處理褲子」、「繼續上班，讓老闆看到你的上進心」。