致新(8081)去年每股大賺25.31元，有鑑於目前8吋產能持續吃緊，有利於產品組合，且該現象在產能鬆動前均不會有大變化，法人也樂觀看好，致新今年營運持續樂觀，每股盈餘有機會朝向30元靠攏，致新今開高走高，一度大漲逾5%。

致新去年第四季營收23.34億元、季減少7.26%，從去年第四季致新各產品應用來看，TV和面板衰退最多、PC市場佳，PC相關應用佔營收比重增加至38%，營收季增加17.47%；TV佔致新營收比重從11%減少至9%，營收季減少24.12%；面板客戶拉貨動能差，佔整體營收比重從39%減少至32%，營收季減少23.91%，但毛利率因為缺貨的因素，使致新整體毛利率維持高檔達51.19%，單季每股盈餘為6.75元，累計2021年每股盈餘為25.31元。

目前上游8吋晶圓產能供不應求，8吋晶圓代工廠擴產相對保守，封測產能也相當緊張，在供給吃緊下，IC設計公司為將產能利用極大化，大多選擇獲利較佳的產品出貨，提升獲利表現，即使成本上揚，也可順利調漲產品售價，受惠產品組合優化、漲價效益，毛利率出現大幅成長，只要晶圓代工廠產能不鬆動，對於 產品價格都具有一定支撐力道，目前漲價幅度確實沒有像之前多，有鑒於此，法人預估，致新2022年獲利動能依舊，每股盈餘有機會朝向30元邁進。

致新表示，目前供應鏈很長，導致備貨有難度，需要隨需變化因應，目前從投片至交貨約5~6個月，致新去年第四季減少面板的投片，增加PC相關的產品，調整投片的產品，要至第二季才能出貨，供應鏈長短料無法很快解決，主要是因為晶圓廠的產能利用率滿載，無法馬上調整產品出貨比重，以致新第一季各產品線來看，TV和Panel市場需求疲軟，NB需求依然維持正常。