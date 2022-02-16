教育部長昨宣布下個學年度起，禁止強制高中生在第一節課前到校，新北市長侯友宜表示，高中生已有獨立思考判斷能力，多給他們一點機會參與，尊重高中生選擇，他樂觀其成。

侯友宜說，這次教育部彈性處理，他給予尊重，新北部分學校先前已有學校實行過，成效很好，可讓高中同學選擇想做的職業發展，築自己的夢。