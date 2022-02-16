高中生延後上學時間 侯友宜：樂觀其成 10:212022/02/16 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高中生延後上學時間 侯友宜：樂觀其成。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部長昨宣布下個學年度起，禁止強制高中生在第一節課前到校，新北市長侯友宜表示，高中生已有獨立思考判斷能力，多給他們一點機會參與，尊重高中生選擇，他樂觀其成。 侯友宜說，這次教育部彈性處理，他給予尊重，新北部分學校先前已有學校實行過，成效很好，可讓高中同學選擇想做的職業發展，築自己的夢。 早自習自由參與 高中生9月起可延後8：10前到校 教部評估國高中生延後上課時間 高中生問何時廢早自習取消朝會 #高中生 #侯友宜 #開學 #上學時間 #教育部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北錦和運動公園停車場 明年3月完工 04:102022/02/15 地方新聞 元宵節宣布參選新北市議員 侯家軍：選舉與侯友宜無關 11:322022/02/15 政治 侯家軍宣布參選 侯友宜：沒有侯家軍只有勇於做自己的年輕人 11:092022/02/15 政治 邊境檢疫政策放寬 侯友宜提4條件 11:362022/02/15 生活 情人節放閃 侯友宜向太太示愛：不擅長說浪漫話但用一生守護妳 14:462022/02/14 政治 取消早自習 家長憂排擠評量時間 04:102022/02/16 生活新聞 2024勝選組合 劉泰英促侯柯配 04:102022/02/14 政治要聞 神秘旅美教授「翁達瑞」長相終於曝光：地點不能說 16:502022/02/14 政治 中和最大全智慧化綠色停車場 錦和運動公園停車場動土 11:582022/02/14 寶島 外資期現貨 中性布局 04:102022/02/16 證券．權證 高中生取消早自習好幸福 鄉民預想1後果怕怕的 00:092022/02/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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