女星賈靜雯昨（15日）晚間在IG開直播，並邀好友小S（徐熙娣）一起閒聊，不過小S似乎喝多了，在鏡頭前丟下明星包袱，還爆料陶子姐很假，讓賈靜雯趕緊邀陶晶瑩上線澄清，爆笑又有瓜吃的直播，一度狂吸2.3萬網友觀看。

小S在直播中講話有點口齒不清，還做出挖鼻孔、拉長人中等鬼臉，看起來像是喝醉的人，接著提到賈靜雯邀陶晶瑩去台南玩，忍不住抱怨：「陶子姊很假！」原來陶晶瑩每次都說要約，但根本約不到她，賈靜雯聽了馬上邀陶晶瑩上來講清楚，想不到對方剛好在廁所，三人率性的互動超有看點，直播一度湧進2.3萬網友。

小S也在直播中透露，最近打給賈靜雯，要她把電話轉給修杰楷，劈頭就問：「我跟孫芸芸誰比較正？」修杰楷想也沒想就馬上回：「孫芸芸」，接著解釋：「妳去問全台灣的男性，誰不會選孫芸芸？」讓小S很不滿，直呼：「這話也太傷人了吧！」並追問：「難道也超過你老婆？」修杰楷沒在怕的回：「那當然！」

對此賈靜雯在直播中緩頰：「幾乎身邊男性都覺孫芸芸很正。」但小S不服氣，再逼問後來上線的陶晶瑩：「彪哥（李李仁）如果這樣說妳會怎樣？」只見陶晶瑩老神在在地回：「他有危機意識，永遠只會選我，不會選別的女人。」

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