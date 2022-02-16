現代芳療技術法式科學芳療法初階上課情形。（台中市政府提供）

年後您想再充電嗎？台中市勞工大學今年逾百門課程與超過40場專題講座已開放報名，課程包括產業發展與技術提升、數位資訊應用、管理、勞動權益保障及產業／職場專業語言等，內容多元且每小時只要50元；其中勞動權益保障課程更是全額免費，是勞工朋友最佳進修管道。

勞工局長張大春說，今年勞工大學除規畫過往得到熱烈迴響的SolidWorks、AutoCAD、Illustrator、MS. Office、Python等數位資訊應用課程外，更結合時下最夯議題與需求，開設新媒體數位行銷必學的「手機微短片及Premiere後製技巧」、「讓社群行銷更吸睛的雲端好用工具」、「網路及手機行銷廣告視頻製作」，以及管理方面的「大數據時代下顧客關係管理」、「團隊創意潛能開發與職場策略分析應用」及「精實管理-基層主管核心能力」等課程。

張大春指出，勞工大學也開設「從勞資關係角度探討企業管理實務」、「人資必知-勞動基準法令實務訓練」、「輕鬆搞懂勞保與勞退」等勞動權益課程，讓勞工朋友更加了解相關法規與實務，保障自身權益，在疫情期間及時充電，好好學習！

張大春說，勞工大學課程為讓更多勞工朋友就近選修與便利上課，課程多半開設於平日晚間和假日，開課地點則包括台中市山海屯區，如國立台中科技大學、僑光科技大學、國立中興大學、修平科技大學、靜宜大學、台中市總工業會、致用高中、東勢區的台中市老人福利服務中心、東勢高工等，若符合特定資格的勞工，如中高齡、中低收入戶、新住民、獨立負擔家計者等，還可享補助免學費。

勞工局強調，去年受惠民眾近4500人，其中男性學員占36.7％、女性學員占63.3％；年齡以45至64歲占42.5％最多，其次為30至44歲者占38.4％，滿足不同年齡層需求，歡迎設籍或工作地在台中市的勞工朋友踴躍報名。