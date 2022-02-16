近日不少LINE群組瘋傳4張不雅照，轉傳網友留言：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版。」影射照片主角就是民進黨立委高嘉瑜。對此，民進黨立委高嘉瑜辦公室今日（16）表示，照片不是委員本人，昨天下午已經前往警局報案，提出妨害名譽、妨害風化等告訴。

高嘉瑜去年遭前男友林秉樞施暴毆打，檢警在林的手機查獲高嘉瑜的9張私密照片。近期不少LINE群組瘋傳一組4張的不雅照，轉傳網友還聲稱：「猜猜這是誰，110年社會新聞的頭版。」影射照片主角就是高嘉瑜，甚至有網友認為不雅照女主角臉型、瀏海都跟高神似。

對此，高嘉瑜今天透過媒體群組公布，昨天下午前往刑事警察局偵查第四大隊報案受理證名單。報案內容指出，社群軟體匿名未知人等，在各群組間Po數張不雅照片，指稱是高所流出；高得知此事經比對照片，發現不雅照片主角並非是她，因此向警方提出妨害風化、妨害名譽告訴。