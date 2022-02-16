大陸武裝直升機今天清晨疑似侵擾我西南空域，遭到我方廣播驅離，疑似為最新型攻擊直升機「武直-10」，但這也非「武直-10攻擊直升機」第一次現身，去年10月，國防部就公布「武直-10」與「米-17直升機」現身西南空域，當時軍方就傳出，解放軍疑似進行演練了水面兵力投射、登島作戰等科目，與先前的擾台機隊的目的並不完全相同。

根據臉書《台灣西南空域》上午貼文，今天(15日)清晨有中共軍機多批次多空層進入我ADIZ(西南空域)，我空軍在空監控，並於07時54分、09時14分兩度廣播驅離。

其中9點14分批次最為特殊，因為高度僅有30公尺研判為中共艦載直升機。我方戰管再發現大陸軍機航機後，立刻進行廣播，包括「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2500公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!」

而9點14分的廣播則是「位於台灣西南空域高度30公尺的中共軍機注意!你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離!」

根據統計，大陸軍機本月累計進入我空域9天，本月廣播驅離紀錄共計28次。

2022年累計進入我空域35天，廣播驅離紀錄共計128次;國防部公布2022年累計進入我空域32天，173架次，本月已公布30架次。