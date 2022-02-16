晶圓代工龍頭台積電最近開出「商業情報分析師」，應徵者必須具有政治、經濟或國際關係博士學位，引發學界熱議，根據人力銀行統計，受晶片荒影響，半導體業人才缺口有3.4萬人，創7年來新高，想進入半導體業工作，高學歷是必備條件，且大多來自工程學科，如果是非理工背景，可以從稽核、財務、業務銷售類人員等5大職務切入。

電動車、元宇宙、AI等新興領域的發展，使得台灣經濟命脈半導體業更顯重要，根據104人力銀行求職求才資料庫統計，2021年第4季半導體業平均每月工作數達3.4萬，半導體業「求供比」也高於整體徵才市場，想進入半導體業的求職者，平均每人可分到3.7份工作，是3年來新高，也是整體徵才市場「求供比」1.7份的2倍多。

根據統計，主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4%，高於整體徵才市場的45.6%，顯示半導體產業前景好，更吸引在職者勇於轉職。

104玩數據也分析過去10年曾經更新履歷表，且希望產業涵蓋半導體的9萬多份求職者資料發現，以學歷來看，47.5%求職者最高學歷為碩士或博士，58.1%來自工程學科類，代表想進入半導體業，高學歷已是基本而非加分條件；以年齡來看，30歲-50歲中壯年想投入半導體業的求職者占56.2%，想進入半導體業的求職者已具備一定年資，新鮮人則是另一股興起中的勢力；以產業來看，目前或前一份工作有43.4%即在半導體業；以職類來看，曾經當過的前2大職務為工程研發類、製程規劃類占36.4%，產業人才的專業性高度相關，非相關產業、職類較難切入。

非理工背景出身，仍有望進入半導體業，104玩數據還發現，從科系來看，半導體業求職者有14.8%是商管及管理學科類畢業，高居各科系第2，可以專長切入稽核人員，平均月薪資可達5.7萬元，或是成為財務分析／財務人員、平均月薪也有4.6萬元。

半導體業求職者目前或前一份工作的職類，前5名非工程職的職類還包括系統維護／操作人員、品保∕品管類人員以及業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬到4.2萬元之間。