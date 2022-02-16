1名網友在臉書曝光妻子與小王的鹹濕對話，小王說半夜趁女方睡覺時「偷偷從後面來，妳卻沒反應」，女方則回「隱約感覺有東西進去，以為作夢」種種對話被丈夫發現後氣得PO出截圖，他說小王是新北某知名筒仔米糕店的二代小開，事後對方親自上門道歉、想私下和解，但他仍堅持提告。

該網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他在去年12月19日發現妻子在Instagram上與另名男子有許多鹹濕對話，妻子說「原來北鼻喜歡初露」、「都趁我睡覺偷摸」、對方男子則說「我從後面來也沒反應，我明明動很大力，都沒醒」，妻子還回「隱約感覺有東西進去，以為是作夢」。

小王對方男子則說「因為妳睡死啦，我從後面來妳也沒反應，這麼無感嗎」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

妻子向對方小王說「需要更大的衝擊」，小王則回「下次直接用力撞，不然下次我直接把你翻成趴著，直接X到最深」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友PO出的對話截圖中，妻子向對方小王說「需要更大的衝擊」，小王則回「下次直接用力撞，不然下次我直接把你翻成趴著，直接X到最深」，最後小王提及真的等不了1年，疑似要與女方分手；原PO事後看到對話氣得全身發抖，並爆料小王是新北市某筒仔米糕店的小開。

該網友說，事後小王跑到他的公司道歉哭窮，並稱會拿20至30萬私下和解，但他仍堅持提告；PO文曝光後其他網友紛紛回應「你老婆問題也很大好嗎」、「看到這種對話，真的會氣到發抖，親身體驗過」、「舊的不去新的不來，祝版主早日走出傷痛」、「你老婆問題也很大好嗎」、「怎麼可以這麼沒有感覺」。