台灣工具機1月出口因農曆年，大陸海關提前關閉，年減2.2％，反映在工具機族群上市櫃公司營收呈漲多跌少。恩德、亞崴、程泰、高鋒、福裕、協易機、百德及瀧澤科（6609）等工具機廠1月營收報喜。上銀及全球傳動兩傳動系統元件廠1月營收均創同期新高，表現最佳。

上銀及全球傳動兩傳動系統元件廠，持續接獲自動化產業、電池、新能源或半導體等產業訂單，1月接單及出貨呈現淡季不淡榮景，1月合併營收均改寫同期新高。

上銀因歐美及日本市場成長、大陸市場需求回穩，1月合併營收24.01億元，年成長22.17％。

全球傳動接獲大陸自動化設備、鋰電池及電動車相關產業訂單，目前傳動系統元件在手訂單能見度能見度維持4～5個月。全球傳動表示，全球傳動在大陸蘇州新增銷售子公司正式運作後，除供貨給經銷商外，也直接銷售給大陸客戶，減少受季節性因素影響，推升1月合併營收2.79億元，年成長97.21％的主因。

福裕近1個月股價漲幅超過四成，1月合併營收1.38億元，年成長77.84％。福裕表示，福裕歐洲、東南亞及大陸市場磨床訂單及出貨成長，在手訂單4個月，訂單能見度看到第二季末，今年營運追求營收及獲利成長。

恩德台灣及美國木工具機市場穩定增長，德國子公司Matec工具機接單也持續回溫，在手訂單回升至15億元，1月合併營收2.35億元，年成長8.28％。程泰集團旗下亞崴及程泰兩工具機廠大陸市場回溫，台灣市場穩定增長，亞崴在手訂單18億元、程泰在手訂單至少12億元，受海運船期及缺櫃影響，去年12月來不及出貨的訂單遞延至1月出貨，亞崴1月合併營收2.63億元、年增5.29％；程泰1月合併營收5.80億元，年成長18.75％。

東台在手訂單雖維持30億元，訂單能見度看到第二季，1月合併營收5.44億元，年減7.1％，表現不如市場預期。東台指出，今年農曆年提前到來，大陸海關提前關閉，是1月營收衰退的主因。

瀧澤科去年獲大陸三一重工集團採購大型車床近2億元訂單，去年第四季起陸續出貨，1月合併營收2.46億元，年增幅達60.45％。