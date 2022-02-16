前陸軍機械化步兵旅徐姓男下士，因參與台灣成人影片演出誘姦人妻及多P的影片，去年遭陸軍司令部撤職、停止任用3年，他否認參與演出且不服懲戒處分提告請求撤銷，台北高等行政法院認為，徐母出面指證兒子參與演出，撤職處分並無違誤，駁回請求。可上訴。

2020年徐男擔任下士副車長在軍中服役期間，參與成人影音平台拍攝影片，除有裸露身體及生殖器外，更有大量性交畫面，且影片內容涉及婚外情、誘姦老婆，發展多人性關係，2020年12月間陳姓上兵發現後，向部隊長官檢舉，徐男因此被調查。

徐服役的單位召開人事評議會後，認定他拍攝成人影片有損軍譽且情節重，妨害善良風俗，且違失行為是故意的，決議將他撤職並停止任用3年，國防部陸軍司令部核定該處分2021年1月28日生效。徐經訴願被駁回後，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，徐男雖否認拍攝成人影片，但他的母親已指認影片中的演員就是徐男，可見徐男沒有反省自己的過錯，人事評議會決議將他撤職，並無違反比例原則之處，判決駁回訴訟、維持撤職處分。