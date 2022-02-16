大陸迎來「汽車黑盒子」強制安裝標準。關注過飛機失事新聞的人，可能都聽過「黑盒子」，擁有抗火、耐壓、耐衝擊振動、抗磁干擾等屬性，可保證飛機完全損毀，也能保留飛行資料留存。而大陸從今年1月1日起已要求所有新生產乘用車都強制配備汽車事件數據記錄系統（Event Data Recorder，EDR）或配備合規的DVR車載影像行駛記錄系統（Drive Data Recorde）。

這意味著如果在大陸去購買一輛新車，如果是今年1月1日之後生產，這輛車應該已經安裝了EDR。而所謂的EDR，簡單來說與飛機上的黑盒子功能非常類似，但體積更小，與很多汽車的遙控鑰匙尺寸類似，依靠汽車身上的各種感測器收集資料，其中包括車速、縱向橫向的加速度、方向盤的轉角、刹車油門狀態等等。

雖然抗衝擊強度和與資訊記錄全面性不如飛機黑盒子，但EDR能夠記錄車輛在碰撞前、碰撞時、碰撞後3個階段的運行參數和安全狀態資訊，特別是擁有輔助駕駛功能的車型來說，EDR能夠分辨出到底是車輛的系統故障，還是人為的操作失誤，有助於判定事故的責任。

據澎湃新闻引述中國乘用車聯席會秘書長崔東樹認為，新車大規模配備EDR不會造成車價上漲。成本相對比較低，也就是300到500元人民幣的概念，廠家能夠克服這塊影響，不會增加消費者購車成本。