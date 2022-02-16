台積電持續擴廠，人才需求大增，一零四(3130)旗下104人力銀行求職求才資料庫統計，全球晶片荒，2021年第四季半導體業平均每月工作數達3.4萬個，人才缺口創7年來新高。而半導體業「求供比」高於整體徵才市場，想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作是3年來新高，也是整體徵才市場「求供比」1.7份的2倍多。

此外，主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4％，高於整體徵才市場的45.6％。半導體產業前景好，更吸引在職者勇於轉職。

依照科系來看，半導體業求職者理工科占大多數，另外，有14.8％是商管及管理學科類畢業，高居各科系第二，可以專長切入稽核、平均月薪資可達5.7萬元，或是成為財務分析／財務人員、平均月薪也有4.6萬元。半導體業求職者目前或前一份工作的職類，前五名非工程職的職類包括系統維護／操作人員、品保∕品管類人員、業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬元到4.2萬元之間。