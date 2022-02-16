受惠於國內旅遊升溫，以及租房時間拉長和租金上漲，Airbnb上季業績告捷，本季營收展望也意外強勁，受此激勵，周二盤後股價上漲3.63%，報186.60美元。

在稍早前的一般交易時段，該短期住房租賃公司股價大漲逾6%。

新冠疫情剛爆發時，Airbnb的業務確實大受打擊，但疫情期間國內旅遊增溫為其業務挹注反彈力量，這樣的趨勢一直持續至今，其去年第四季的「非都市總過夜數」較2019年同期、疫情尚未爆發前增加約45%。

執行長Brian Chesky在法說會上表示，這個新的旅行類別整體加速增長，居家遠端上班模式讓人們不再受到辦公室束縛，現在他們可以住在任何地方。

強勁的需求亦推升了租金，去年第四季平均每日租房價格上漲20%，達到154美元。Airbnb看好租金上揚有利於今年首季的業績表現。

Airbnb公布去年第四季營收年增78%，為15.3億美元，優於市場預估的14.6億美元。

2021年第四季淨利為5500萬美元，雖然較第三季放緩，卻是該公司首次在第四季實現獲利，且較2020年同期的淨損38.9億美元大幅改善。

每股盈餘為8美分，優於市場預估的3美分。

第四季總訂單額為113億美元，優於市場預估的110.8億美元。

平均租房時間較兩年前增加約15%，超過7晚的訂單占總量近一半。

該公司表示，Omicron變種病毒對訂房量和訂單取消的影響程度沒有Delta疫情嚴重。去年12月的訂房總過夜數較2020年同期成長逾40%。此外，入住28晚以上的長住型訂單仍是成長最快的類別。

Airbnb預期本季營收介於14.1億～14.8億美元，遠優於分析師預估的12.4億美元。訂房量估將大幅超越疫前水準，可望帶動總訂單額創下新高記錄。