演藝圈、網紅圈「潛規則」避無可避，過去就有許多女星、辣模上節目吐露，入行後多少有發生過被占便宜的事件，小則吃豆腐，大則陷入狼爪險被侵害，她們因此勇敢發聲，分享自己的經驗，以及當時如何躲避，來提醒眾人，但並非所有人都這麼幸運，能逃過一劫。

女星周婷婷就曾經歷過「潛規則」，她曾在《命運好好玩》節目中吐露，以前有遇過資深藝人拿鑰匙偷開她房門，一進門就壓在她身上，試圖性侵，好在她當時很冷靜，立刻藉故說某某大姐等等要過來，對方才退去，但她爆料，曾親眼目睹沒這麼幸運的案例，某次一個應酬場合，在現場的還有另一名女星，喝醉後慘遭一群人輪番侵犯，事後還懷孕。

「台灣濱崎步」王彩樺是出道多年的藝人，但也曾遇過這類情事，她早期有次到外地工作，當時有名相當資深的綜藝大哥，突然闖進她房裡，進了門後就一副要把她撲倒的樣子，王彩樺當場嚇哭，並且不斷掙扎，最後是突然靈光一閃推說「月經來了」，才終於脫困。

曾參加《miss trot》節目大放光彩的23歲女星姜勝妍，自小懷抱歌手夢，因此自21歲開始一邊努力鍛鍊歌藝，一邊造訪各家經紀公司，希望求得一紙合約，卻遇上有公司要求她陪酒，之後她有了合約，卻在某次和當時的經紀人到偏遠地方跑場演出，晚上投宿在汽車旅館，她卻險些遭經紀人侵犯，當時真的太害怕，一度心生乾脆從窗戶往下跳的念頭，險被侵犯的經驗造成她內心極大的陰影。

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