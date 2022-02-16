42歲女星湯唯2014年和韓國導演金泰勇閃婚，2年後生下一女，不過湯唯近期因帶女兒回北京娘家與父母團聚，而遭媒體爆出，她和金泰勇已分居半年，7年婚姻亮紅燈，面對婚變傳聞，湯唯則選在西洋情人節曬出一家三口的腳ㄚ照，並寫下：「爸爸的大小情人」，霸氣粉碎夫妻失和的謠言。

湯唯近期帶著5歲女兒回北京娘家與父母團聚，加上她去年10月過生日時，身邊也只有女兒陪伴，金泰勇沒有公開做任何表示，湯唯因此遭外界懷疑7年婚姻亮紅燈，面對婚變傳聞，湯唯則選在2月14日西洋情人節在IG曬出一家三口的腳ㄚ照，她霸氣打卡人在北京，並寫下：「爸爸的大小情人」，短短7字滿是幸福、甜蜜，粉碎夫妻失和的謠言。

湯唯IG全文。（圖／取材自湯唯Instagram）

網友紛紛直呼：「看到你闔家幸福，真是狠狠的打那些盼著你離婚的網友們的臉了！一定要繼續幸福下去呀」、「謠言止於更新」、「幸福的一家三口！姐姐情人節快樂 永遠快樂永遠幸福」。

湯唯2006年演出李安執導的電影《色，戒》一舉成名，接連並演出《月滿軒尼詩》、《北京遇上西雅圖》等代表作，而湯唯2013年在韓國拍廣告期間，與曾合作電影《晚秋》的韓國導演金泰勇相戀，小倆口在隔年宣布閃婚，兩人當時發表聲明：「因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻，我們都相信，這讓我們更了解、尊重和欣賞對方。」