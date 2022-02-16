2020年檢方起訴指控立委廖國棟收了李恆隆790萬元幫忙喬事，還施壓經濟部官員，台北地方法院16日開庭辯論，廖出庭前仍再辯清白稱「我完全無罪」。

檢方指出，李在2015年行賄廖170萬元，廖向行政院長及經濟部關心太流增資登記爭議，但經濟部回覆案件應依行政訴訟程序辦理增資登 記，但廖不滿意，要求行政機關給太流補正機會。

廖找來經濟部及廉政署官員到辦公室會談，他質疑經濟部是否有裁 量怠惰，並告知若無妥適處理，未來會將相關人送廉政署偵辦，對承 辦人施加壓力。

但經濟部人員仍重申，太流增資登記案行政部門無決策空間，婉拒 要求，未料，廖又寫便箋給毛治國再向經濟部施壓，但因案件爭訟中 ，經濟部再拒絕，廖不死心，邀行政院官員及部長，以早餐會名義繼 續遊說。

由於廖為增資案「賣力」，李恆隆相當開心，後續加碼給他300萬 元；隔年，廖質詢經濟部部長並提臨時議案，要求對增資登記案研擬 具體處置意見，蘇震清也參與共同連署，通過該案。檢方查出，廖2015年3月至2020年7月共收賄790萬元。