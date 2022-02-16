台南市警方對可疑車輛進行攔查。(讀者提供／劉秀芬摨台南傳真)

台南市警察局日前接獲報案，疑似有改裝車隊欲至玉井山區競速，警方迅速通報國道公路警察協防及轄區各分局戒備，於車隊可能經過的路段部署攔截，果然先於新化區攔截到「報馬仔」車輛，並陸續在其他轄區攔到欲前往玉井集合之車隊成員，當場製單舉發改裝違規，該車隊見形跡敗露，敗興離開台南轄區。

台南市交通大隊表示，接獲報案後，立即研判分析車隊可能行經動線，派遣交大、玉井、白河、善化、麻豆、佳里及學甲分局於沿線部署警力，並於重要路口設立攔截點盤查，於新化區及玉井區攔截到疑似車隊車輛14部，並當場舉發改裝車燈、變造車身顏色等違規。

玉井分局交通隊表示，在交通大隊及保安大隊支援下，於台84線終點及楠西布下攔截點，攔截到疑似車隊車輛6輛，對其中3輛變造塗裝行為進行開罰。據了解，車隊於本要在楠西鹿陶洋便利商店前集合，從楠西山區開山路往嘉義大埔、中埔方向競速，結果在警方沿路強力攔查下，實際到達楠西集合車輛不多。

交通大隊表示，這次接獲民眾報案陸續攔查到10多輛違規車，當場依照《道路交通處罰條例》進行開罰。台南市警察局長方仰寧也強調，將全力調閱沿線監視器，追查本次欲危駕車隊有無其他不法之情事，對於涉嫌危駕公共危險車輛，南警絕對法辦到底。