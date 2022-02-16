因應去年8月日本小笠原群島海底火山爆發而產生的火山浮石跨國漂流事件，海洋委員會16日說，至今年2月15日止，已經連續21日沒有新發現火山浮石地點，海委會將持續監控預警。

考量台灣因地理位置可能再度面臨火山浮石的威脅，行政院政務委員吳澤成於今年2月11日邀集相關部會舉行研商會議，決議各部會持續朝監控預警、岸上清理與去化等方式因應，並投入浮石運用之研究規畫。

海委會表示，自去年10月上旬日本沖繩群島受火山浮石影響後，海洋委員會國家海洋研究院，已立即聯絡日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）、宇宙航空研究開發機構（JAXA），利用火山浮石漂流與衛星模擬追蹤技術，結合海巡署及內政部空勤總隊機艦巡查、無人機空拍岸際，以監控漂流浮石，每日更新海面火山浮石位置與分佈資訊，另海委會海洋保育署持續做水質監控調查。

倘若海底火山無持續噴發，海委會推估浮石對台影響將不會繼續惡化，未來將持續監控、預測浮石流向，並藉由現有聯繫機制，與交通部、農委會、國防部、環保署等相關機關，隨時交換最新情報，以利各機關及海上作業船舶及早因應，守護民眾航行安全。