其實每個人都有福氣，只是展現在不同地方。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析12生肖虎年守住福氣的方式，尤其犯太歲生肖虎、蛇、猴、豬，更要謹慎行事，只要用對方法，朝著正確的方向努力，大家都是有福之人。

▍生肖鼠

屬鼠人很聰明，天生學東西就很快，別人要付出幾年的辛苦得到的成績，他們短時間就可輕鬆達成。虎年有利於才藝、特殊才能的發揮，對於從事技術和藝術的屬鼠人幫助較大，好好把握時機可在事業上獲得自信。

▍生肖牛

屬牛人虎年福氣多、喜氣多，在感情方面也會有很大的收穫。單身的魅力提升，有望覓得正緣。有伴侶者的陪伴是最長情的告白，感情升溫，步入婚姻殿堂。屬牛人好事成雙，工作方面也有喜訊，可能會升職加薪。

▍生肖虎

屬虎人有超強的定力，可在某一領域一鳴驚人，但要謹記本命年運氣不佳，小心消耗了原有的福氣。想守住自己的福氣就需聽一聽其他人的建議，不可盲目做決定。

▍生肖兔

屬兔人虎年的思維能力以及學識方面都能得到提升，有幸得到貴人幫助，受到長官重視，在事業、學業上有很大進步。但不要過分看重名利，專心把精力放在眼前的任務上，摒棄雜念才能福運長久。

▍生肖龍

屬龍人熱情、勇敢、獨立，富有冒險精神。虎年自己打拚創業的人會有很多外出機會，越動運勢越旺，在投資理財方面會有不錯的收穫，不缺錢可享福。但要注意凡事有可為有可不為，防範官司是非，應多約束自己。

▍生肖蛇

屬蛇人虎年會遇到許多阻礙，建議謹慎行事，以靜制動。不過在遇到危機時可得到貴人幫助，能減弱一些不利的負面影響。屬蛇人的福氣在於身邊人的關心幫助，在進行重大決定前，可多聽聽長輩和朋友的意見。

▍生肖馬

屬馬人很有福，朋友多，貴人多，能得到快樂的友誼和實質性的幫助。事業前景光明，小則順風順水，大則升官加薪。虎年屬馬人可在事業方面大展拳腳，盡情施展自己的才華。

▍生肖羊

屬羊人很惜福，不會揮霍無度，得財神照耀有出色的財運，無論是上班族還是做生意的人都能財源廣進，順順利利。虎年福報滿滿，事業可獲得成功，名利自來，家庭溫馨，天天都是好日子。

▍生肖猴

屬猴人犯沖應提前做好準備，才能確保生活工作順利平安。收斂平日的高調張揚，以免招人厭煩嫉妒。很有口福，有機會吃到美食，遊玩的機會也多。擺正心態正確看待得失，福氣需要自己來找尋創造。

▍生肖雞

屬雞人講義氣，情商高，無論在職場、商場還是情場，都不會混得太差。貴人幫他們是因為他們信譽好、口碑好，工作很認真，虎年正財興旺，富貴天成，能享受到上天賜予的福報。

▍生肖狗

屬狗人到了大有進展的一年，得貴人指點，名師教導，只要肯努力就會進步，在打拚事業的同時，也要與人為善，增加親和力，低調行事，那樣會得到更多的好運。人際關係和諧，無憂無慮。

▍生肖豬

屬豬人有耐性，做事仔細，有持之以恆的毅力，做什麼事情都有精氣神。努力的人能體會到奮鬥的快樂，虎年有合作機會，還能得到偏財驚喜，但不好把握，仍有破財。在探索新的事物時，不宜一次投入過多。

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