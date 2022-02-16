近年網紅、網美當道，人人只要敢秀敢露會照相，都可以闖出一片天，尤其是貼著人妻、人母標籤的性感網紅，也有自己的一部分市場，來自泰國的26歲網紅薇亞達（Wiyada Pontawee），藝名為「蘇達」(Soda)，她作風大膽又有不科學的傲人曲線，在成人平台上小有名聲，日前卻傳出她忙拍美照，忽略2歲兒子意外落水，直到聽見「轟」的一聲才發現兒子掉進水裡溺斃，天人永隔。

根據外國媒體報導，薇亞達今年情人節2月14日當天特地和老公租了棟豪華別墅，位於泰國春武里府芭達雅，當天兩人還邀了其他的模特兒、網紅好友到別墅開派對，大吃烤蝦和喝威士忌，氣氛熱鬧，薇亞達當天還穿了一件透視網狀衣，秀出性感曲線和翹臀，在桌球台旁邊拍美照，完全不知意外下秒就要發生。

薇亞達接著又換上黑色比基尼，在泳池旁邊的陽台上繼續拍攝美照，接著她轉往室內拍攝時，意外就此發生，她2歲的兒子在無大人發現的狀態下掉進水中，薇亞達表示：「當時我正在工作，聽到水聲後才知道是兒子掉到水池裡，他窒息了，我立刻過去救他，但為時已晚。」

薇亞達痛苦表示：「我的心碎了，也不想再活了，只祈禱希望我的孩子能活過來」，而報導指出，事發後在場賓客立刻打給救護車，當地晚上10點救護人員趕到時便立刻施以急救措施，但送到醫院時仍被宣判不治，而再過兩天，薇亞達的兒子就要過3歲生日，對孩子來不及長大的噩耗，薇亞達悲慟不已。

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