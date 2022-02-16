數據調查機構Sensor Tower 資料顯示，2022年1月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play的內購收入達到2.66億美元，是去年同期的2.1倍，蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。

其中，大約36.5％的收入來自中國iOS版本抖音；美國市場排名第二，貢獻了21.4％的收入；德國市場排名第三，占3.6％。Sensor Tower 資料顯示，Google One、YouTube、Disney＋和Tinder分列全球收入第二至第五名。

大陸券商太平洋證券日前發布報告指出，根據 2021第2季月活躍使用者數據，可將海外短影片獨立應用劃分為三個梯隊：TikTok憑藉10 億的 MAU (月活耀用戶數)處在第一梯隊，而第二梯隊則是由中國出海 APP Kuai、Snack Video 和Likee構成；印度政府封殺 TikTok 後，印度本土湧現了大量的短影片App，在人口紅利的作用下MAU均維持在 3000 萬左右，與美國Tiller、Dubsmash 同處於第三梯隊。

除了上述短影片獨立App，Youtube、Instagram 和 Snapchat 也在TikTok 的啟發下紛紛佈局短影片賽道，主要透過以主 App 裡內置短影片功能的形式相繼推出了YoutubeShorts、Instagram Reels 及 Snapchat Spotlight。

但不同於 TikTok 呈現全球市場遍地開花的局面，上述短影片App種原因普遍只在某些市場有一定用戶體量。