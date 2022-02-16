照片4.臺北榮家主任劉化宇(左)親自頒發燈謎獎品給住民。（台北勞家提供）

退輔會臺北榮家於今年元宵節舉辦了「囍慶元宵‧廉歡同樂會」反貪宣導活動，新北市三峽區公所區長周晉平也到場與榮民伯伯同樂，並致贈「2022新北金虎爺小提燈」，提供榮家長輩們現場手作，活動在榮民伯伯們踴躍搶燈謎答、動手做燈籠歡慶元宵之餘，也達到宣導廉潔政風成果。

臺北榮家家主任劉化宇表示，為響應輔導會策辦「廉手玩很大」反貪倡廉社會參與活動，特別在榮家各項文康敬老活動中融入廉政元素，並設計輕鬆、活潑有趣的遊戲方式吸引榮民伯伯現場互動，提升住民長輩對於政府廉能政策之認識與支持，達到寓教於樂之目的，展現政府樹立優良官箴、促進清明政風的決心。

劉化宇並感謝三峽區區長周晉平區長與區公所市政服務團隊參與榮家元宵節慶活動，除帶來新北市「金虎爺小提燈」讓長輩動手製作，還提供燈謎及豐富獎品與住民長輩現場同樂，並且致贈每位榮民伯伯「平安祥虎福袋」，寓意「平安尚好」，祝福住民長輩們2022虎年平安幸福每一天。

臺北榮家今年元宵節活動豐富，包括燈謎猜射有獎徵答、手作燈籠及「全球清廉印象指數-台灣排名再創新高」廉政宣導，其中由政風室設計之燈謎特別將「反貪倡廉」、「反詐騙」及「防疫措施」等政令時事融入謎題，榮民伯伯搶答情形踴躍，並由家主任劉化宇親自頒發獎品，活動現場氣氛熱絡充滿年節氣氛。