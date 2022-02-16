高雄巿參與仙北巿田澤湖馬拉松交流。（高巿府運發局提供）

高雄巿參與仙北巿田澤湖馬拉松交流。（高巿府運發局提供）

因馬拉松與高雄巿結緣，已有5年締結情誼的日本秋田縣仙北市，去年得知高雄巿發生城中城大火，特別用實際行動號召仙北市民共同援助受災戶，並募集超過35萬日圓匯入賑災專戶，高雄巿也回信感謝，為兩巿情誼再添佳話。

高市府運發局指出，高雄巿與仙北市自2017年起交流馬拉松，獲時任巿長門脇光浩高度支持，不僅到訪高雄，親邀參加田澤湖馬拉松，更多次派出副手率團參與高雄馬，雙方於2019年簽署合作備忘錄，成為馬拉松友好城市。

雖然這兩年高雄馬因疫情停辦，來自仙北市的溫暖仍沒停過，透過照片、影片及線上互動，為彼此加油。在得知高雄發生城中城大火後，現任市長田口知明及仙北市國際交流協會更募集超過35萬日圓，跨海捐款給城中城受災戶。

運發局長侯尊堯對此也親自寫信感謝仙北市長田口知明、前市長門脇光浩、仙北市役所、仙北市國際交流協會及所有仙北市民的溫情協助，期待未來疫情結束後，雙方能有更緊密熱絡地交流，攜手建立更多的合作關係。