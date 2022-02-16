中共中央機關刊物《求是》雜誌發表中共總書記習近平談法治的講話。他提到要堅持走「中國特色社會主義法治道路」，強調要「運用法治手段開展國際鬥爭」，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規。

習近平此講話是於去年12月6日中央政治局集體學習時發表，題為《堅持走中國特色社會主義法治道路，更好推進中國特色社會主義法治體系建設。》他強調，在法治改革過程中，絕不能把改革變成「對標」西方法治體系和「追捧」西方法治實踐，要發揮依規治黨對黨和國家事業發展的政治保障作用，形成國家法律和黨內法規相輔相成的格局。

習近平提到，「從國際看，世界進入動盪變革期，國際競爭越來越體現為制度、規則、法律之爭。我們必須加強涉外法律法規體系建設，提升涉外執法司法效能，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

習近平提出要「運用法治手段展開國際鬥爭」，堅持統籌推進國內法治和涉外法治，加強涉外領域立法，進一步完善反制裁、反干涉、反制「長臂管轄」法律法規，推動建設中國法域外適用的法律體系。

習近平強調，「要建設的中國特色社會主義法治體系，必須是紮根中國文化、立足中國國情、解決中國問題的法治體系，不能被西方錯誤思潮所誤導」。他提出，要「加快數經濟、互聯網金融、人工智慧、大數據、雲計算等領域立法步伐」，建立滿足人民生活必需的法律制度。這篇講話將發表於明日出版的《求是》。