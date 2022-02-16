工研院攜手橫溪恩主公護理之家 建構PECOLA AI感知照顧系統

經濟部技術處積極投入智慧科技與醫療照護的結合，打造智慧照護創新體驗，支持工研院研發照顧機構AI人工智慧感知照顧系統，攜手行天宮醫療志業醫療財團法人附設橫溪恩主公護理之家共同合作，進行智慧照護場域驗證，以AI影像辨識、音訊辨識與智慧機器人等感知技術，為長者提供互動式體驗、體適能分析及運動處方等整合性服務，也讓照護者透過系統提升陪伴照護效率，建構智慧有感的科技照護典範。 因應2025年臺灣即將走向超高齡社會，經濟部技術處運用臺灣具有優勢的優質醫療體系及ICT基礎，進行異業與跨業結合，發展科技支持的創新醫護服務與產品，並為這些創新服務提供多元的試驗場域驗證，如打造TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域，提供現有醫材廠商以及ICT轉型醫療廠商進行驗證，或是透過不同醫護機構的合作進行實地驗證，掌握第一手臨床建議及回饋，加速智慧健康照護服務落地。此次工研院與橫溪恩主公護理之家的合作即應用研發「PECOLA（Personal Companion Service for Older People Living Alone；PECOLA） AI感知照顧系統」，為銀髮長者提供聰明的互動服務，提升社交力與活動力，並讓家人掌握長者即時資訊，更重要的是降低醫療體系及家庭照顧者的負擔，確保銀髮照護不中斷。 工研院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，全球高齡居家照護服務2020年巿場規模約2023.5億美元，2021~2026之年複合成長率約4.2％，是穩定成長的巿場。臺灣ICT技術迎來黃金十年，多元應用找尋新商模成為關鍵。工研院過去已針對獨居老人已研發PECOLA機器人，更榮獲 2020美國消費性電子展（CES 2020 Innovation Awards Honoree）智慧家庭類創新獎項，此次擴大研發「PECOLA AI感知照顧系統」技術，拓展創新應用，與橫溪恩主公護理之家進行照護場域驗證，期望能將陪伴機器人移植到商規載具的照護場域，用科技打造智慧、安全、自主、互動的照護系統，為長者、照護者及養護機構提供更優質的服務體驗。 恩主公醫院院長吳志雄表示，透過與工研院合作的PECOLA AI感知照顧系統，照護結合科技，不只照護人員受益，家屬能更即時獲得住民資訊，住民也透過系統以及陪伴機器人，增進活動與社交互動樂趣，為護理之家注入新活力。而橫溪恩主公護理之家護理長黃品婕表示，藉由此系統，大幅減少了護理之家同仁在照護服務外的作業時間，相對也增加了陪伴及服務住民的時間，讓人員能更專注提供照護服務，同時也促進長者的身心健康。