昨晚美股三大指數終止三連跌，恒指三日累計跌568點後，16日早盤漲1％。A股亦跟隨外圍開盤走強。

上證指數開盤報3457點，升10點或0.32％；10：21報3470點，升24點或0.67％。深成指開盤報13403點，升58點或0.43％；現報13425點，升80點或0.45％。

滬深300指數開盤報4619點，升19點或0.43％；創業板指數開盤報2829點，升13點或0.47％。

各類股普遍走高，化工、電力、鋼鐵、金融、房地產、有色金屬、水泥、煤炭股走穩；石油股偏弱。

港股部分，恒指開盤漲262點或1.08％，報24618點，重上100天線約24400點之上。10：25報24723點，漲369點，漲幅1.52％。

國指開盤漲99點或1.17％報8627點。科指開盤漲1.9％報5597點。

焦點股方面，騰訊開盤漲1.5％報477港元。美團開盤漲2.3％報219港元。阿里巴巴開盤漲3.4％報122.4港元。友邦開盤漲1.3％報87.8港元。金沙中國開盤漲2.7％報22.65港元。