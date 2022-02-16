日本超人氣遊戲《賽馬娘Pretty Derby》正式確定推出繁體中文手機版！

《賽馬娘Pretty Derby》為日本知名遊戲企業Cygames所推出的大型跨媒體企劃，描寫繼承了日本實際存在的賽馬的名稱與靈魂，長有馬耳朵與尾巴的美少女「賽馬娘」們，與伙伴及訓練員度過學園生活，並以稱霸「閃耀系列賽」為目標而努力的故事。

《賽馬娘Pretty Derby》於音樂、漫畫、電視動畫等各種媒體皆有推出作品，也都締造出亮麗的紀錄，而本次正式確定將推出繁體中文版的遊戲《賽馬娘Pretty Derby》，在日本推出當天起即蟬聯各大平台排行榜的第一名寶座，甚至引發席捲全國的社會現象。

在《賽馬娘Pretty Derby》的遊戲中，玩家將扮演賽馬娘的教育機關「特雷森學園」中的新人訓練員，與專任賽馬娘每天勤加訓練、相處，兩人三腳地一起以在競賽取勝與實現夢想為目標，是一款養成模擬類遊戲。在遊戲中可以體驗到青春洋溢的故事內容，個性迥異的賽馬娘為了成為最強，以稱霸「閃耀系列賽」為目標，與時為同伴、時為勁敵的其他賽馬娘互相切磋砥礪。

《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版預定正式推出

開閘倒數計時 準備跟賽馬娘一同邁向勝利吧！

在遊戲中，玩家身為特雷森學園的新人訓練員，必須依照專任賽馬娘的資質編組訓練內容；與她們多多交流，並通力合作，努力朝目標競賽前進。競賽結束後，賽馬娘們會參與「勝利演唱會」，為了感謝熱烈支持她們的粉絲，而聚集在華美的聚光燈之下展現歌藝與舞蹈。

每位性格獨特的賽馬娘，她們精彩的競賽過程及演出內容，都將透過精美的3D模組呈現，巧妙表現出她們時而帥氣，時而可愛的模樣。除了視覺上的享受以外，每位賽馬娘的故事都融入了日本實際存在的知名賽馬的事蹟，讓她們的魅力更顯突出，這也是使全日本都為之瘋狂的原因之一。

小萌科技秉持以「高品質絕美日系動漫手機遊戲打造完美多元娛樂體驗服務」為主要精神，向來重視玩家的感受，用心傾聽回饋，為玩家帶來最棒的遊戲體驗，並成為玩家於遊戲世界的最佳伙伴。今後我們也將與Cygames建立良好的合作關係，動用雙方豐富的資源為繁體中文版的玩家們提供最優質的遊戲環境。

為了使玩家得以享受與日文版完全相同的遊戲體驗，繁體中文版的遊戲背景及內容將原封不動地完美呈現，同時遊戲內的所有翻譯內容也會經過Cygames團隊全面監修。雙方團隊將盡全力打造讓繁體中文圈的玩家們也能瞭解到《賽馬娘Pretty Derby》所有魅力的遊戲環境。

《賽馬娘Pretty Derby》今後會於官方社群媒體陸續公布各式資訊。歡迎各位玩家前往追蹤，確保最新消息不漏接！