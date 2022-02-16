前總統馬英九與多位國民黨民代、立委參選人於鎮瀾宮前廣場合唱國歌。（王文吉攝）

羅智強縱走台灣第9天 馬英九聲援喊：民主制衡要靠國民黨

台北市議員羅智強發起400公里縱走台灣，今日第9天一早從大甲鎮瀾宮出發，前總統馬英九到場聲援，並國歌及國旗歌。馬在致詞時提到，40多年前，台灣的反對力量自稱是黨外，當時的口號是「民主要制衡，制衡靠黨外」，現在我們民主制衡要靠國民黨及全民努力。

羅智強發起公投謝票，徒步縱走台灣400公里，第9天一早從台中大甲鎮瀾宮出發，包括立委楊瓊瓔、前立委顏寬恒及多位議員參選人接力宣講。前總統馬英九也到場聲援助講，在參拜大甲媽之後，於鎮瀾宮前廣場合唱國歌。

馬英九在助講時呼籲大家支持羅智強發起的台灣縱走400公里，為四大公投謝票，也為民主制衡而走。他表示，看到團結的國民黨，以及有運動家精神的反對黨，是一個正面的現象。

馬英九特別肯定羅智強這些年來努力不懈，為了公投宣傳、捍衛民主，在街頭巷尾舉行上百場宣講，尤其在公投前發起凱道夜宿49天，引起社會大眾注意。

馬英九接著說，羅這個月開始發起南北縱走，以28天時間從台北走到屏東400公里，需要體力、毅力及堅強意志。他強調，公投雖然我們輸了，民進黨勝了，卻更為囂張跋扈，利用很多機會把台灣變成「沒有自由的民主」。

馬英九表示，全世界有100多個國家經常舉行選舉選出領導人，很多人當選之後，完全不像民主社會，開始延長自己任期，打擊反對黨，縮小人民自由的範圍，稱為「不自由的民主」，全世界有許多國家走向這條路。

馬英九感嘆，台灣也逐漸在這條路上越來越顯示出不民主的一面。羅智強舉辦這個活動是要提醒大家，台灣不能再這樣下去，如果沒有強而有力的反對黨，台灣民主就會走歪。從南到北許多人站出來響應羅的苦行縱走台灣，支持把台灣民主導回原來正當自由的路上。

馬英九提到，40多年前的台灣，還沒有民進黨，當時的反對力量自稱是黨外，當時的口號是「民主要制衡，制衡靠黨外」。現在我們民主還是要靠制衡，而制衡就是要靠國民黨及全民努力，才能讓台灣民主不要走偏。

「當局贏了公投之後，認為天下已定，想幹什麼就幹什麼！」馬英九指，2年前蔡總統宣布進口美國萊豬，沒有跟立法院及人民商量，現在又宣布21日進口日本核食，也沒有跟立法院及人民商量，台灣越走越偏，走向不自由民主，甚至是民選的專制政府。

馬英九語帶憂心表示，國民黨在此時應該站出來，提醒民眾注意「台灣民主不應再走偏」。