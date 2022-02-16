俄羅斯總統普丁(Putin)周二在莫斯科與德國總理蕭茲(Scholz)談話時表示，俄羅斯準備好繼續就導彈和其它安全問題與西方進行對談。

普丁說，俄羅斯不希望歐洲爆發戰爭，但普丁將烏克蘭東部分離地區Donbas的情勢形容為「種族滅絕」，並且呼籲透過明斯克(Minsk)和平協議來解決該地區的衝突。

普丁在與德國總理會談之後舉行的聯合記者會上表示，俄羅斯已經決定部分地從烏克蘭邊境附近撤軍，並指出俄羅斯與西方國家就俄羅斯的安全議題，有進一步討論空間。

不過普丁也表示，對於俄羅斯的要求，目前沒有獲得建設性的回應。

此外俄羅斯外長拉夫羅夫(Lavrov)周二在與美國國務卿布林肯(Blinken)通電話時強調，俄羅斯需要合作，並呼籲就安全問題展開務實對話。

俄羅斯外交部在一份聲明中補充指出，拉夫羅夫在與布林肯電話中說，美國誇大的「侵略性說詞」是不可接受的。意指美國稱俄羅斯即將對烏克蘭採取攻擊行動的說法，為過於誇大。

而烏克蘭外長庫列巴(Kuleba)周二在與義大利外長進行談話時表示，只有北約(NATO)和烏克蘭，才可以決定烏克蘭加入北約的計畫，沒有任何其他人在有關烏克蘭加入北約的討論中擁有發言權。

在庫列巴此番發言的前幾個小時，俄羅斯才宣布，將撤出部分烏克蘭邊境的軍隊，並且俄羅斯國會要求總統普丁承認烏克蘭東部由親俄反叛軍佔領的兩個領地。

俄羅斯國會周二投票，要求普丁承認烏克蘭東部兩個由俄羅斯支持的地區是獨立的。歐盟則警告莫斯科當局不要照著辦。

承認該區域兩個自封的人民共和國，將導致俄羅斯與西方的對峙。在烏克蘭東部的Donbas區域，政府軍與俄羅斯支持的分離份子之間的衝突，已導致1.5萬人喪生。