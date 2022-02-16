代友投資虛擬貨幣險遭詐 行員機警通報協助警阻詐(林口分局提供)

日前新北市林口區一名33歲張姓男子到銀行欲匯款500美元至海外帳戶，因近期海外投資遭詐騙情事時有所聞，細心的陳姓行員仔細詢問張民匯款的用途後，覺得有異樣，直覺張民可能遭到詐騙，因此通報警方到場協助。

轄區文林所警員華宏麟、林欣玫到場後，隨即詢問匯款用途等資訊，張民表示因其大陸的朋友見虛擬貨幣崛起獲利極佳且有意投資，惟因友人目前人在大陸地區，投資管道受阻，因此轉帳給張民，請其代為投資，經上網找尋並獲得虛擬貨幣的投資標的，因而欲匯款至指定帳戶。

警方隨即查證張民欲匯款的帳戶，確認就是警示帳戶，經與張民溝通與解說後，張民才恍然大悟，也取消匯款意願，順利保住辛苦所掙得的積蓄，期間張民也特別感謝行員與警方的協助。

警方也提醒民眾，近年來網路上盛行虛擬貨幣投資詐騙，透過高額報酬或是炫富的方式，誘使被害人上鉤，待被害人匯款後便表示投資失利或是直接失聯，詐騙民眾的財產，故千萬不要相信網路上來路不明的消息，投資應透過政府立案的金融機構，才能保障財產安全。