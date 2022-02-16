中國殲-10C戰機

歷經多年盛傳，中方為鐵桿盟友巴基斯坦打造殲-10多用途戰機後，這款出口型戰機首度在中國現身。一旦這款單引擎戰機交付巴國，將助使該國空軍現代化，並進一步加深兩國的軍事關係。

此外，《動力》（The Drive）網15日指出，這對中方殲-10戰機首度外銷來說，是個重大的里程碑。

機上有巴基斯坦空軍標誌的殲-10照片從15日起，就在社群媒體上瘋傳。這些照片顯然是在中國某個未公開的空軍基地拍的，按照推測，應該是成都飛機公司（CAC，成飛）的廠房。照片顯示，機上漆有巴基斯坦空軍典型的雙色迷彩，其中1架的序號是22-102，而另一架則是22-106，這顯示至少有兩架殲-10在進行測試。

Please Welcome Dragon in Green !

The J-10 C painted by the Pakistan Air Force will be unveiled at the Pakistan National Day military parade at the end of March. pic.twitter.com/B0jCBWzEdq — Uzayr Avan (@meuzayravan) February 15, 2022

After years of speculations and discussing that rumour it is finally confirmed! The first J-10C for Pakistan was spotted and as expected it is using the WS-10B Taihang engines. pic.twitter.com/CTNJAPmMqV — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) February 15, 2022

從後方拍攝的照片似乎證實，它用的是中方製造的渦扇-10B太行發動機，而不是殲-10A和殲-10B所採用的俄製AL-31F。而這意味著，巴基斯坦所買的是最新型殲-10C戰機，更可能是出口版。由於它不需要為轉移發動機和相關零組件獲得莫斯科同意，連帶將加速銷售。

先前有報導說，這款出口型殲-10C可能被命名為殲-10CE，或甚至是FC-20。

儘管長久以來，消息不斷傳出，巴基斯坦很可能成為殲-10C的外銷客戶，但直到去年12月29日，巴基斯坦內政部長艾哈邁德（Sheikh Rasheed Ahmed）才說，該國空軍要讓所謂的「JS-10」戰機入列服役。他並透露，3月23日國慶閱兵時，會有25架製殲-10C組成的中隊飛越上空，而它們是對印度「飆風（Rafale）」戰機的回應。