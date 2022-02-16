澳門政府因應新冠疫情有所惡化，引用《傳染病防治法》規定，宣布下周一（21日）凌晨零時起，12歲或以上人士由香港或台灣進入澳門，須出示新冠疫苗接種證明，或不適合接種疫苗的醫生證明，才可登上前往澳門的交通工具，違例者可能要承擔相應的行政或刑事責任。

至於現在由香港或台灣進入澳門，需集中隔離醫學觀察的措施不變；包括從香港入境澳門需隔離14日，21日內不得經澳門前往大陸；及由台灣進入澳門，需要隔離21日。