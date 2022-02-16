澳門宣布 下周起由台、港入境 年滿12歲均須出示接種證明 11:022022/02/16 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳門宣布下周起由台灣或香港入境，年滿12歲者均須出示疫苗接種證明。（達志影像shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門政府因應新冠疫情有所惡化，引用《傳染病防治法》規定，宣布下周一（21日）凌晨零時起，12歲或以上人士由香港或台灣進入澳門，須出示新冠疫苗接種證明，或不適合接種疫苗的醫生證明，才可登上前往澳門的交通工具，違例者可能要承擔相應的行政或刑事責任。 至於現在由香港或台灣進入澳門，需集中隔離醫學觀察的措施不變；包括從香港入境澳門需隔離14日，21日內不得經澳門前往大陸；及由台灣進入澳門，需要隔離21日。 前國會助理陳惟仁幫大陸發展組織 判囚10月定讞 已連續3周未發現新火山浮石地點 海委會持續監控 #新冠肺炎 #大陸 #澳門 #台灣 #入境 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－以日本為鏡 看我國餐飲連鎖加盟業願景 04:102022/02/16 專題周報 史話》與支持殺夫的政權復交──我國與尼加拉瓜的荒唐史之3（郭冠英） 00:002022/02/16 兩岸史話 台灣權王－業內外皆美 長榮航華航逆飛 04:102022/02/16 證券．權證 波蘭妹回老家親手煮牛肉麵 媽見爆笑失誤：當研發新料理 10:152022/02/16 生活 莫粉不用擔心了！莫德納宣布來台設點 負責供應疫苗 10:192022/02/16 生活 把烏台相提並論 設話語陷阱 04:102022/02/16 話題觀察 美尖牙股 進入投資甜蜜區 04:102022/02/16 投資理財 這年齡層一劑覆蓋率高達99.9％ 前台大醫：先開放他們出國玩 07:452022/02/16 生活 艾爾斯大擴產 再生晶圓難漲 04:102022/02/16 產業．科技 台灣新創團隊 落地紐約拓商機 04:102022/02/16 專題周報 3關鍵若達標 侯友宜：疫情可朝好的方向走 09:162022/02/16 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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