新華社16日報導，今年是中韓建交30周年，也是「中韓文化交流年」。韓國總統文在寅接受新華社等世界多家主要通訊社聯合書面採訪時說，韓中兩國應活躍各方面交流合作，繼續發展面向未來的、成熟的戰略合作夥伴關係。

文在寅說「自1992年兩國建交以來，韓中關係過去30年取得了令人刮目相看的發展成果。以面向未來的視角展望今後30年，雙方應建立起更加成熟、穩固的關係，進一步加強經濟合作，攜手努力讓兩國民眾都能從中得到實惠。」

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文在寅強調，隨著韓中兩國國際地位提升，兩國不僅在朝鮮半島問題、還在應對新冠疫情和氣候變化等全球性課題方面不斷加強溝通。溝通在兩國關係發展中起著非常重要的作用。尤其有必要加深兩國年輕一代的相互理解、增進兩國青少年的友誼，為此需更加積極拓展兩國文化交流和人員往來。

談及後疫情時代韓中兩國的經濟合作與構建更加合理的全球經濟秩序，文在寅表示，中國是韓國第一大交易夥伴，兩國間保持緊密的經濟合作，深化兩國經濟的互補性合作十分重要。在疫情動搖全球供應鏈穩定的背景下，兩國通過為雙方企業家提供出入境便利等方式，使經濟合作和經濟活動得以順利進行。

他指出，面對傳染病流行、氣候變化等全球性挑戰，單靠個別國家的努力難以解決問題，國際社會的緊密合作變得更為重要。通過加強團結合作、以相互信任與包容為基礎，國際社會將能戰勝疫情、共同邁向更加美好的未來。

文在寅說，這些全球性挑戰也對世界經濟秩序和產業版圖產生了影響，各國都還面臨如何重組全球供應鏈和搶占高新技術的挑戰。「全世界過去通過自由貿易和投資走過了共同繁榮的道路，如今應恢復以多邊主義和互惠合作為基礎的自由貿易秩序，方能克服危機，穩定全球供應鏈。」他還表示，韓國將積極推動建立開放、公正的國際貿易秩序。

關於朝鮮半島問題，文在寅表示，結束70多年形成的敵對關係、構建新的和平秩序並非易事，但絕不能放棄，應繼續朝著實現半島徹底無核化、構建和平機制、對北韓提供安全保障、朝美關係正常化等共同目標不懈努力。如果北韓和美國重啟對話磋商，期待能夠取得進展。