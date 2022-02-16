摩斯漢堡人氣經典「藜麥燒肉珍珠堡」終於回歸正常供應了！受全球供應鏈及貨運船期不穩定的影響，去年四月開始限量供應的燒肉米漢堡，在摩斯漢堡積極努力之下終於爭取到貨，美味的「藜麥燒肉珍珠堡」並於今天開始於摩斯漢堡全台店鋪充足供應。

摩斯漢堡響應政府的凍漲政策，雖然進口牛肉及其他食材漲價，員工薪資也漲，摩斯漢堡的「藜麥燒肉珍珠堡」人氣經典品項，在短期內仍將繼續維持售價75元不漲價，以感謝顧客長久以來對摩斯漢堡的支持。

摩斯漢堡的「藜麥燒肉珍珠堡」，使用來自紐西蘭的牛肉片，新鮮現炒搭配洋蔥絲、青生菜，夾入香彈飽滿的藜麥米飯，牛肉鮮香滋味大口咬下好滿足，為摩斯漢堡長期以來廣受歡迎的米漢堡，邀請顧客們品嚐微甜微鹹的日式經典風味。如果未來國際供應沒有意外，燒肉珍珠堡將可維持穩定的供應。

深受好評再度加碼的熱銷點心明太子起司可樂餅，為日本直送嚴選福岡明太子、北海道起司，結合香甜馬鈴薯泥，外層金黃酥脆，內餡鬆軟綿密，明太子起司可樂餅售價60元，套餐加購價55元。喜愛摩斯漢堡「藜麥燒肉珍珠堡」的顧客們，可到全台303間摩斯漢堡店舖，以及使用MOS Order APP預訂美味餐點享用。