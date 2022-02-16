超低溫加上大雨的天氣，即將報到！中央氣象局表示，周末（16日)起，中部以北低溫下探到攝氏9至10度，恐達寒流等級，同時也受華南雲雨區影響，部分地區將濕冷將近3天。這樣的天氣型態對心血管等慢性病患來說特別危險，中醫師提醒，趁著陰冷寒流天氣來臨前，趕快準備「體內除溼」，幫助調整體溫，為應付濕冷作好準備。

●體溫是體能之窗 低於36℃ 小心免疫力下降

啟新診所指出，當免疫細胞正常運作時，人體的體溫通常會超過36.5℃，不到36℃的人可被稱為低體溫，通常會被視為免疫力較差。數據顯示，體溫每下降1℃，白血球所提供的免疫力便會減少37%；體溫上升1℃，免疫力可增強5~6倍。

除了天氣溫度變化會影響體感溫度之外，體內環境失調，也會讓體溫難以穩定。中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚指出，台灣本就是海島型氣候，濕氣容易侵入人體，各種不良生活習慣也會讓體內滯留濕氣，當外濕會引發內濕，就造成體內潮濕環境。

以寒濕體質來說，當身體濕氣太重，會讓人昏昏沉沉沒精神，還可能造成水腫、腰痠背痛、拉肚子、煩躁易怒、睡不好等大小毛病。尤其初春時節，更容易苦於「春睏」，讓身心都感覺乏力。

●10個讓身體寒濕習慣 快避開

楊淑媚醫師表示，身體內的濕氣和飲食不節制，喜歡吃冰冷食物、重口味或油炸食物、久坐、運動量不足及睡眠不正常有關：

(資料來源/中國醫藥大學北港附設醫院中醫部主治醫師楊淑媚 圖/中時新聞網陳友齡製圖)

●3個小動作 幫助體內除溼

除了盡量改掉上述10個會讓體內環境潮濕的壞習慣之外，3個小動作也能幫助排濕：

1.天氣乾燥及陽光普照時多開窗，使空氣流通：

楊淑媚醫師強調，冬末初春季節交替之際，空氣特別潮濕。房間內的濕氣如果很重，務必保持空氣流通，才能帶走濕氣。尤其地板或牆壁濕了，要盡量擦乾，免得濕氣滯留。

2.運動、補充水分

有人以為「體質潮濕就是身體水分過多，要少喝水」。對此，楊淑媚醫師特別指出：想要排除體內濕氣，其實最簡單的方法就是多喝溫水，讓水分稀釋並加強循環代謝，體內的廢物、食物殘渣、多餘水分等，才可以透過流汗、大小便等方式排出體外，有效排除濕氣。

除此之外，即便天氣不適合外出，也要居家運動，瑜珈、伸展操、肌力訓練都很適合。天氣許可時盡量戶外活動，日照就是最好的體內除溼機。

3.身體汗濕、洗髮後 務必擦乾：

保持身體乾爽，除了比較不會受風寒感冒，也能維持身體毛細孔暢通，有助體內排濕。別讓身體持續處於汗濕或是髮濕的狀態，都有助維繫體內濕度平穩、調節體溫，提升免疫力。