致伸(4915)搶攻車電商機，將前往美國設廠。致伸表示，第一階段以設立hub發貨倉庫為主，第二階段才是設後段模組廠，時間未定，但理想地點為德州。由於特斯拉總部已由加州搬遷到德州奧斯汀，並設立超級工廠，推估致伸乃配合特斯拉設廠。致伸法說會公布自結去年EPS為5.13元，今早股價反彈一舉突破5日、10日及月線反壓。

致伸自結2021年獲利為22.98億元，EPS達5.13元。致伸今年將產品組合與應用由過去的智慧裝置介面(Interface)、視覺影像(VT)、商用設備(Businesss Equipment)以及聲學(Audio)等四類改劃分為三大類，分別為資訊產品(Information Products)、智慧生活(Smart Lifestyle)以及車電/工業物聯(Auto/Industrial AIoT)。新產品線劃分將可以更清晰的呈現未來成長新動能。致伸去年車電/工業物聯已提升至雙位數占比，下半年更分別在第三季增加到17%，第四季維持16%。

據了解，該公司開發的先進駕駛輔助系統(ADAS)相機模組拿下美國電動皮卡(Pickup)新創公司Rivian訂單，今年可望量產出貨，被致伸視為車電業務長期的成長動能來源之一。致伸今年美國電動車大客戶的成長動能非常強，目標車電2024年占比衝10%。