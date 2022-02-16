電動車、元宇宙、AI等新興領域的發展，使得台灣經濟命脈半導體業更顯重要。104人力銀行旗下104玩數據調查指出，台灣半導體人才缺口達3.4萬，創7年來新高，其中，半導體業「求供比」高於整體徵才市場，想進半導體求職者，平均可以分到3.7份工作，也是整體徵才市場「求供比」1.7份的2倍多。

此外，主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4％，高於整體徵才市場的45.6％。半導體產業前景好，更吸引在職者勇於轉職。

104玩數據分析過去十年，曾經更新履歷表，且希望產業涵蓋半導體的九萬多份求職者資料，發現幾項趨勢：以學歷來說，47.5％求職者最高學歷為碩士或博士，58.1％來自工程學科類，代表想進入半導體業，高學歷已是基本而非加分條件。

依年齡來看，30歲～50歲中壯年想投入半導體業的求職者占職56.2％，想進入半導體業的求職者已具備一定年資，新鮮人是另一股興起中的勢力。

依產業以及職類來看，目前或前一份工作有43.4％即在半導體業；曾經當過的前兩大職務為工程研發類、製程規劃類占36.4％，產業人才的專業性高度相關，非相關產業、職類較難切入。

而如果是非理工背景，是否也有機會進到半導體產業？104玩數據發現，依科系，半導體業求職者有14.8％是商管及管理學科類畢業，高居各科系第二，可以專長切入稽核、平均月薪資可達5.7萬，或是成為財務分析／財務人員、平均月薪也有4.6萬。

另外，半導體業求職者目前或前一份工作的職類，前五名非工程職的職類包括系統維護／操作人員、品保∕品管類人員、業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬到4.2萬之間。