台泥企業團宣布啟動2022年徵才計畫；在積極布局新能源事業，投入「綠能、儲能、電池」，布局全球後，台泥16日指出，預計2023年啟用的旗下三元能源科技高雄超級電池工廠，將提前招聘研發技術人才、製程主管並建立全方位管理團隊，並進行培訓，預計兩年內將招募超過350人。

另外，三元能源科技也將於3月8日，在高雄翰品舉辦菁英面談會，歡迎電機、機械等領域人才加入，名額限量30位。

台泥董事長張安平指出，特別歡迎更多青年夥伴加入台泥，集團需要的人才特質是能以開放的心胸去探索世界，了解不同國家的文化，願意學習，與世界的人才交流。

綠色能源主要包含創能、輸能及儲能，也就是造電、輸電以及儲電；台泥指出，集團團所屬的「台泥綠能」「能元科技」、「三元能源科技」與「台泥儲能」即完整新能源事業的拼圖。其中電池可以高能量、快充、快放的三元電池，瞄準國際頂級客戶，不只可以基礎應用於電動工具、手機等，也可以運用於頂級電動超跑、太空科技，更可以用來儲能，也因為商業價值更高、應用範圍更廣，因此電池產業的精密製程、嚴謹的回收處理與對環保的標準幾乎和半導體業一致，是名副其實的高科技產業。

台泥近年不斷拓展國際版圖，台泥指出，集團的水泥國際事業以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心，已擴展到土耳其、葡萄牙、非洲象牙海岸和喀麥隆。儲能事業則位於義大利的NHΩA，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。主力為高階電池的能元科技及三元科技，則有機會至加拿大與研發團隊交流技術與共事的機會。

台泥強調， 「人才」是企業永續基石，台泥企業團培力人才不遺餘力，近兩年與美國麻省理工學院（MIT）合作開設線上課程，不定期舉辦全英文講座，廣邀跨領域同仁參與，今年更進一步與MIT簽約，預計將選派年輕夥伴送至MIT交流。今年台泥也首次推出「實習生獎學金計畫」，鎖定大三至碩二學生，透過申請至台泥實習，即可獲得獎學金最高6萬元，名額無上限。