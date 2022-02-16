美國房市行情熱，根據美國全國房地產經紀人協會的數據顯示，全美房屋庫存數量創歷史新低，在供不應求狀態下，預料今年房市可望延續多頭行情，加上經濟仍持續擴張，對不動產具有正向支撐，建議透過美國地產ETF趁勢布局，掌握投資契機。

投信法人表示，美國去年成屋銷售總額為612萬套，比2020年增長8.5％，是自2006年以來的最高紀錄，去年12月底房屋庫存總量為91萬套，較11月下降18％，依照目前的銷售速度，未售出庫存的供應量為1.8個月，低於11月的2.1個月和2020年12月的1.9個月，顯現供不應求的結構。

群益道瓊美國地產ETF（00714）經理人李鈺涵指出，儘管美股1月受到市場對聯準會（Fed）升息預期升溫影響而波動劇烈，連帶REITs表現受波及，但由於市場對於升息話題逐漸反應，待市場回穩，在房市基本面好且獲利佳的支撐下，可望支撐REITs表現，加上投資者也在尋找對抗通膨的產品，美國REITs可望持續獲得資金青睞。

根據過往升息經驗，美國不動產指數仍維持上漲，並再創波段高位，根據統計，在2004年6月首次升息大循環，及2015年12月首次升息大循環，道瓊美國地產指數在升息後3個月、6個月、1年與2年都繳出正報酬成果。

李鈺涵認為，從基本面來看，美國經濟持續改善，失業率下降，整體經濟續仍持續擴張，對房市表現亦屬利多，現階段美國房屋庫存緊張，空屋率處於歷史低點，目前建商手中的存貨很低，只夠2個月的庫存可銷售，低於過去長期平均5～6個月，即對新屋建設有很多期待，可望持續刺激房市活動，後市表現仍可期待。

特殊型REITs如電塔、資料中心等在生活型態改變以及全球網路通訊蓬勃發展下，受惠程度深，獲利成長性高，相關REITs的價格成長空間值得期待，建議趁勢透過美國地產ETF來順勢布局，一次網羅不同類型REITs的投資機會，不僅能掌握穩健收益來源，也可兼收不同次產業未來成長增值行情，並以此平衡通膨趨勢下帶來的波動風險。