鋒裕匯理資產管理是歐洲責任投資領域的領導者，採用ESG策略（環境保護、社會責任及公司治理）管理8470億歐元的資產，近期推出2025年社會和氣候行動計劃。該計畫加強了鋒裕匯理責任投資的承諾，內容除了為客戶制定儲蓄和投資解決方案外，更包括鋒裕匯理資產管理的議和政策。該計畫亦將ESG目標廣泛整合至薪酬政策中，並向股東展示鋒裕匯理資產管理的氣候戰略。

自成立以來，鋒裕匯理資產管理即視責任投資為創始支柱之一。鋒裕匯理資產管理在2018年即制定三年ESG行動計劃，目標是採用100％的責任投資方式。三年後，鋒裕匯理資產管理已成為責任投資的領導者。

在投資解決方案方面：

-100％主動式管理的開放型基金納入ESG標準，為使其基金較參考指標有更高的ESG分數，團隊在操作投資組合時依據這些公司對環境和社會問題的貢獻程度進行加碼與減碼。

-被動式管理的責任投資目前已達到800億歐元 (2018年為190億歐元)，規模的躍升主要來自於ESG和氣候產品的發展。

-促進能源轉型或社會凝聚力的資產來到310億歐元 (2018年為100億歐元)。擁有法國最大的團結經濟基金 Amundi Solidarite規模為4億歐元，主要投資於社會和團結相關經濟產業 (2018年為2億歐元)。

-發展ESG顧問服務，致力於支持機構投資者和經銷商的ESG進程。

在對公司投票和議和方面：

-在與公司的對話中，系統性地考慮了這些公司對環境和社會問題的貢獻程度。鋒裕匯理資產管理關注兩大主題：氣候議題和社會凝聚力，並透過行使投票權來實踐。在2020年的年度股東大會中實踐了4000多次的投票，並與472家公司就能源轉型和氣候變遷展開對話。

延續2018年以來的ESG進程，鋒裕匯理資產管理意識到公司仍需與《巴黎氣候協定》保持一致步調，以達成更遠大的目標。對此我們除了於2021年7月加入淨零資產管理人聯盟(Net Zero coalition of Asset Managers)之外，並提出2022～2025年行動計劃加速實踐減碳。該計劃基於三個目標：1)確保其儲蓄解決方案在責任投資方面走更遠，2)呼籲更多公司為2050年淨零目標制定可靠的策略，以及3)確保內部員工和股東實現減碳抱負。

對於投資解決方案，鋒裕匯理資產管理承諾：

1.引入新的環境轉型評級，用來評估於減碳和永續領域努力的公司，範圍涵蓋了4000億歐元的主動式管理的開放型基金。為了鼓勵投資標的中的企業進行轉型，鋒裕匯理資產管理將增持在能源轉型中做出最大努力的公司。

2.所有開放式基金將以2050年淨零碳排投資為目標。

3.影響力基金規模達到200億歐元，這些基金將投資積極尋求環境或社會表現的公司，並每年評估衡量和報告。

4.確保其被動式基金有40％由ESG基金組成。

5.開發領先科技與作業系統 (ALTO Sustainability)，支持投資者就其投資組合，在環境和社會影響方面，能透過此技術分析做出決策。

在與公司的投票與議和方面：

6.部署氣候議和計畫，與另外1000家公司合作，確立減少溫室氣體排放的戰略。

7.2022年將逐步排除非傳統油氣勘探與生產的公司，尤其是那些非傳統油氣探勘與生產佔其活動30％以上的公司。

鋒裕匯理資產管理將減碳精神同理應用於內部管理，因而提出：

8.把ESG實踐目標納入鋒裕匯理資產管理200名高階管理人員的績效KPI中（佔總標準的20％），並適於所有基金經理人和業務代表。

9.每位員工到2025年的溫室氣體直接排放量減少約30％（與2018 年相比）。

10.在2022年，鋒裕匯理資產管理將於股東大會上展示氣候戰略。