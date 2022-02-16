基隆一名葉姓男子涉嫌在租屋處經營麻將賭場，警方昨天前往查緝，當場逮補葉男及4名賭客，另有5人在場泡茶聊天，經查有2人竟是警職身分。警詢後，葉男依涉犯賭博罪移送法辦，賭客依社會秩序維護法裁處，2警涉足不當場所，將依規定記過處分。

基隆市警察局第二分局日前接獲線報，位在中正路一間3樓民宅疑為職業賭場，警方調查蒐證1個多月後，昨持搜索票前往查緝，當場逮捕葉男及賭客4人、查扣賭資4900元、抽頭金共計1200元，另有5位民眾在場泡茶聊天，經查有2人為警職身份，分別為交通隊陳姓警員與基隆港警總隊黃姓偵查佐。

基隆港務警察總隊表示，黃姓偵查佐涉足不當場所情事經查屬實，內部即刻召開考績會，因行為嚴重影響警譽，決議依警察人員獎懲標準，記一大過處分，改調台北行政警員、拔除刑警牌，並列教育輔導人員；另名交通隊陳姓警員則至少記一小過、調職處分。