元宵節過完，農曆春節正式結束。春節期間返鄉過年大量人口移動，除少數本土群聚，多縣市疫情穩定。內政部宣布，今(16)日起，將適度鬆綁春節期間宗教場所及宗教集會活動的防疫措施。

過年前一波本土疫情，每日新增2位數染疫，1月24日內政部呼籲公職人員及政府官員在春節期間禁止到宗教場所跑攤。2月13日台北市議員徐巧芯在臉書PO文，林佳龍違規跑攤還無罩致詞，恐成防疫破口。

內政部次長陳宗彥表示，考量農曆年前後，國人普遍有前往宗教場所走春拜廟的傳統習俗，為避免宗教場所及宗教活動在春節期間發生群聚感染增添防疫的負擔，在春節前後實施了較嚴格的防疫管制措施。

考量國內疫情沒有擴大，自2月16日起，將適度鬆綁宗教場所及宗教集會活動防疫措施。包括民選公職人員、政府官員禁跑攤、宗教場所禁飲食、禁提供籤筒供盤及容留人數限制等措施，皆予取消。

而原本禁止的繞境、遊行，以及500人以上的宗教活動，將開放為提報防疫計畫，並經活動地點的地方政府同意後即可辦理，同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。

另外，宗教團體神職人員、執事或其他主持儀式或講道人員，除飲食外仍然須全程佩戴口罩。若舉辦餐會、宴席等飲食活動，不得逐桌敬酒、敬茶，並建議參與者維持適當社交距離，減少交談；如有提供住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。