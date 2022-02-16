根據研究人員今天公布的報告，美國一名愛滋及白血病患接受一名天生對愛滋病毒（HIV）有免疫力的捐贈者的幹細胞移植後，成為史上第3例和女性首例感染愛滋病痊癒的患者。

這名64歲混血中年女性患者痊癒的案例，已提交至美國丹佛的「反轉錄病毒和機會感染會議」（Conference on Retroviruses and Opportunisitic），這也是涉及臍帶血的首例。臍帶血這種較新的治療方式，可望讓更多人得以接受治療。

自從接受臍帶血治療她的急性骨髓性白血病後，這名女性進入緩解期，體內已無病毒14個月，毋須再接受針對愛滋病毒的強效治療，也就是所謂的抗反轉錄病毒療法。急性骨髓性白血病是骨髓未成熟的造血細胞增生，堆積在血液及骨髓的癌症。

先前兩起病例皆為男性，1人是白人，另1人是拉丁裔，他們接受的是經常使用在骨髓移植的成體幹細胞。

國際愛滋學會（International AIDS Society）當選候任主席呂因（Sharon Lewin）在聲明中說：「這是歷來第3起感染愛滋病毒痊癒的案例，也是女性首例。」

這起案例是美國支持的一項更大型研究的一部分，相關研究是由加州大學洛杉磯分校（UCLA）的布萊森博士（Yvonne Bryson）與巴爾的摩約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的柏紹德博士（Deborah Persaud）主導，追蹤25名接受治療癌症和其他嚴重疾病的臍帶血幹細胞移植的愛滋病患者。

參與試驗的患者會先接受化療，殺死病變的免疫細胞，醫生隨後會從具有特定基因突變的個體移植幹細胞。這些人身上缺乏病毒用來感染細胞的受體。

科學家認為，這些個體之後會發展出抵禦愛滋病毒的免疫系統。

呂因表示，骨髓移植並非治療大多數愛滋病患者的可行策略，但她也稱，這份報告證實了「治癒愛滋病是有可能的，並進一步強化了基因療法是治癒愛滋病的可行策略」。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110216